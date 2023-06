Autostrada Palermo-Catania, svincolo di Termini chiuso per 6 ore a causa di lavori

Lo svincolo di Termini Imerese, dell'autostrada A19 Palermo-Catania, sarà chiuso domani per 6 ore a causa di lavori. Lo comunica l'Anas. "Giovedì 29 giugno - si legge in una nota - saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione di una rampa. La rampa in questione è a servizio dei veicoli provenienti da Palermo e diretti a Termini Imerese e sarà chiusa al traffico tra le 12 e le 18. In alternativa sarà utilizzabile lo svincolo Agglomerato Industriale al km 36".