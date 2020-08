Autostrada Palermo-Catania, da lunedì sarà chiuso lo svincolo per Bagheria

Da lunedì 17 agosto a lunedì 31 agosto, lo svincolo autostradale di Bagheria, sulla A19 Palermo-Catania, sarà chiuso. A comunicarlo è l'Anas, l'azienda che si occupa di strade e autostrade, specificando che lo svincolo sarà interdetto in direzione Catania, sia in entrata che in uscita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In sostanza chi transita da Palermo, dovrà uscire a Villabate o Casteldaccia per raggiungere Bagheria e non si potrà neanche entrare in autostrada da Bagheria per dirigersi a Catania ma solo verso Palermo, per 14 giorni. Per dirigersi a Catania si potrà utilizzare lo svincolo di Casteldaccia. Anas segnala inoltre che a causa del restringimento di una carreggiata si potranno verificare ulteriori disagi.