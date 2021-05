A29, lavori a un sottopasso: restringimenti di carreggiata tra Carini e Capaci

Il rifacimento dei giunti di dilatazione, previsto da lunedì a giovedì della prossima settimana, comporterà una chiusura alternata delle corsie di marcia ed emergenza o di sorpasso. "Doppi turni per diminuire i disagi alla circolazione, ma non sarà possibile lavorare di notte"

Da lunedì 10 maggio, Anas eseguirà degli interventi di rifacimento dei giunti di dilatazione in corrispondenza di un sottopasso dell’autostrada A29 tra gli svincoli di Carini e Capaci. I lavori comporteranno l’istituzione di restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di marcia ed emergenza o di sorpasso.

In particolare, tra lunedì 10 e giovedì 13 maggio, si interverrà sulla carreggiata in direzione Palermo: mentre tra giovedì 13 e martedì 18 maggio si interverrà sulla carreggiata in direzione Mazara del Vallo. "Per diminuire i disagi alla circolazione, l’esecuzione dell’intervento avverrà su doppi turni" scrive l'Anas in una nota, aggiungendo che "non sarà possibile eseguire le lavorazioni nelle ore notturne a causa delle particolari procedure che caratterizzano gli interventi".