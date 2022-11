Lavori sulla Palermo-Mazara, scatta il restringimento di carreggiata

Lavori sulla Palermo-Mazara e scatta il restringimento di carreggiata. Gli interventi verranno effettuati nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre. L'Anas fa sapere che "sarà necessario effettuare un intervento di sostituzione di un giunto di dilatazione, collocato al chilometro 4,500 dell’autostrada A29 'Raccordo per via Belgio', in direzione Palermo". Gli interventi verranno effettuati nella fascia oraria compresa tra le 21 della sera e le 7 del mattino

"Per effetto di questi lavori - chiariscono dagli uffici dell'Anas - saranno chiuse le corsie al traffico di emergenza e marcia, con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso".