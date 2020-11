Autostrada Messina-Palermo, al via i lavori per mettere in sicurezza lo svincolo di Pollina

Per ripristinare le normali e regolari condizioni di viabilità in prossimità dell’uscita di Pollina, sono iniziati stamani i lavori di messa in sicurezza della carreggiata di valle del tratto autostradale della Messina-Palermo (in direzione Palermo) al km 154,800.

Gli interventi di riparazione si concluderanno sabato 7 e pertanto è stata predisposta, sino ad allora, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tusa (km. 143,906) con rientro a quello di Pollina Castelbuono (km. 154,902).