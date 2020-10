Nuova segnaletica delle gallerie, limitazioni al traffico lungo la Messina-Palermo

Inizierano domani i lavori per l'installazione della segnaletica per le gallerie lungo la A18 (Messina-Catania) e la A20 (Messina-Palermo). Per consentire le operazioni, dalle 7 di domani martedì 20 e sino alle 20 di sabato 31 ottobre, la circolazione potrebbe subire delle modifiche con parzializzazioni delle carreggiate mediante chiusure alternate della corsie di emergenza, marcia o sorpasso in entrambe le direzioni e relativi svincoli e pertinenze, sia in orari diurni che notturni.

