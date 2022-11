Sacchitello Nord, riapre il punto di ristoro dell’area di servizio: tornano al lavoro 16 dipendenti

Tra il 14 e il 26 novembre verrà riaperto il punto ristoro dell’area di servizio di Sacchitello Nord e torneranno al lavoro 16 persone, con contratto full time a tempo indeterminato e con passaggio soluzione di continuità. Verranno riassunti 13 lavoratori sospesi dopo il fallimento della società che gestiva il punto ristoro, la Gulisano srl, più altri 3 che erano stati licenziati in precedenza. E’ il frutto dell’accordo siglato ieri tra la Sidap srl, la società controllata da Autogrill subentrata nella gestione e i sindacati Filcams Cgil Sicilia e di Enna, Fisascat Cisl Ag-Cl-En con le rispettive rsa, alla presenza del curatore fallimentare e del consulente della curatela. Soddisfatti i sindacati per l’esito positivo “di questa parte della vertenza”.

“Questa - affermano Sandro Pagaria e Sirio Di Blasi della la Filcams, Alfonso Bellomo della Fisascat e Rosita Tricà e Carmelo Minissale in rappresentanza dei lavoratori - è la testimonianza del valore del confronto sindacale tra le parti. Rimane alta l’attenzione sulla questione pompe di rifornimento del carburante – sottolineano - dove sono iniziate delle interlocuzioni per un’altra parte della vertenza che riguarda altri 8 lavoratori, con l’auspicio di risolverla in modo altrettanto positivo”.