Nuova illuminazione lungo l'autostrada Palermo-Catania: limiti alla circolazione

Proseguono gli interventi di ripristino degli impianti di illuminazione sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Da mercoledì 7 aprile e fino al 7 maggio l'Anas interverrà lungo lo spartitraffico del tratto tra Palermo e Villabate, all'altezza della diramazione per via Giafar.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, è prevista "la chiusura delle corsie di sorpasso per una lunghezza massima di 300 metri, a seconda dell’avanzamento del cantiere e alternativamente lungo le carreggiate in entrata o in uscita da Palermo, tenendo conto dei flussi di traffico". In prossimità delle aree di cantiere sarà poi consentita la marcia su file parallele con l’utilizzo delle corsie d’emergenza, ma con divieto di sorpasso e limite di 60 chilometri orari.



