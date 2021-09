Lavori sulla A19, riprendono gli interventi per lo svincolo di Bagheria

Riprenderanno il 14 settembre i lavori di definizione dello svincolo autostradale di Bagheria lungo l'autostrada A19. Il sindaco, Filippo Maria Tripoli, e il responsabile unico del procedimento, Onofrio Lisuzzo, hanno sottoscritto stamani il verbale di ripresa dei lavori. Presente inoltre all'incontro il direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, Giovanni Tesoriere.

A eseguire i lavori l'impresa D.E.G. srl di Mussomeli. "Sarà comunque necessaria - si legge in una nota del Comune - l'apertura di una nuova uscita per Bagheria da parte di Anas sulla carreggiata autostradale di valle in direzione Palermo che prevede l'abbattimento di una porzione di un edificio lì presente. I lavori che termineranno nel giro di 2 mesi e mezzo non procureranno difficoltà alla circolazione stradale".