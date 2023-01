L'omicidio di Bagheria, conclusa l'autopsia sul corpo dell'insegnante: attesi i risultati degli esami tossicologici

E' stata eseguita l’autopsia sul corpo di Teresa Spanò, l’insegnante di Bagheria uccisa dalla figlia nella notte tra il primo e il 2 gennaio. Ad ucciderla sarebbe stata la figlia che ha confessato il delitto. L’esame che si è svolto all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico non è stato sufficiente, almeno sino a questo momento, a chiarire in quali circostanze sia morta la donna. Sarebbero stati notati dei segni di soffocamento e di strangolamento, come già rilevato dal medico legale durante la prima ispezione cadaverica. Ulteriori dettagli, però, potrebbero emergere dai risultati dei test tossicologici che serviranno a capire se la 55enne avesse ingerito farmaci che potrebberlo averla stordita e resa indifesa, permettendo così alla figlia di 17 anni, dal fisico gracile, di avere il sopravvento su di lei.

Nel corso dell’esame, oltre ai segni nella regione del collo che dimostrerebbero lo strangolamento, sarebbero stati individuati alcuni piccoli tagli che però potrebbero non avere nulla a che vedere con il decesso. In sede di interrogatorio la ragazza, dopo avere cambiato più volte versione, avrebbe ammesso davanti al magistrato di avere ucciso la madre soffocandola al culmine di una lite. Un racconto ancora al centro delle indagini dei poliziotti della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna in maniera tale comprendere cosa sia avvenuto nell'abitazione di corso Butera.

Il preside della vittima: "Sconvolti dalla notizia"

"E' una notizia che ci ha colti di sorpresa e lasciato sconvolti. Una tragedia che nessuno poteva immaginare". A dirlo all'Adnkronos dopo aver appreso la notizia è stato Giuseppe Carlino, dirigente reggente della Direzione didattica di Casteldaccia dove insegnava la 55enne. "Teresa era una collaboratrice della presidenza, lavorava qui da almeno 20 anni, era un punto di riferimento per la scuola", aggiunge il preside arrivato nel plesso di via Lungarini a settembre. La comunità scolastica è ancora sotto choc. "Dobbiamo metabolizzare quanto accaduto. Nei prossimi giorni valuteremo come ricordarla", conclude Carlino.

Il preside, stando alle sue parole, non era a conoscenza dei contrasti tra la donna e la figlia che sarebbero stati alla base dell'omicidio poi confessato dalla minorenne. "Era riservata e molto legata alla figlia, disponibile con chiunque avesse un problema. Teresa - continua il dirigente scolastico - era una persona molto dolce, sempre con il sorriso sulle labbra e positiva. Con lei perdiamo un punto di riferimento nella scuola". Per la diciassettenne è stato disposto il fermo con l'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e per questo è stata trasferita in una struttura terapeutica educativa di Caltanissetta.

Il sindaco Tripoli: "Dobbiamo comunque stare vicino alla ragazza"

"E' una tragedia che ci lascia sgomenti. Un dramma che colpisce nel profondo l'intera comunità bagherese". A dirlo è il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. "Esprimo il cordoglio di tutta la comunità. Quello che è successo - commenta il primo cittadino - è un dramma. C'è una donna morta, ma c'è anche un ragazza di 17 anni che se arriva a compiere un gesto simile manifesta solo tantissimo disagio. Adesso dobbiamo dare l'ultimo saluto ad un'insegnante conosciuta e apprezzata in paese anche per le sue attività sociali e in parrocchia, ma dobbiamo stare vicino alla ragazza. Senza esprimere giudizi sommari o puntarle il dito contro".