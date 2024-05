Omicidio-suicidio di via Notarbartolo, eseguita l'autopsia: esplosi sei colpi di pistola

I primi risultati sull’esame del medico legale sembrano confermare l’iniziale ipotesi del suicidio-omicidio, ma resta ancora qualche dubbio su come lei si possa essersi procurata una delle due ferite. Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta sabato mattina in un appartamento di via Notarbartolo dove sono stati scoperti i cadaveri di Laura Lupo e Pietro Delia. Nei giorni scorsi sono state eseguite al Policlinico le autopsie sui corpi dell’agente di polizia municipale di 62 anni e del marito commercialista ex dipendente di banca di 66 anni che la donna avrebbe ucciso esplodendo quattro proiettili prima di puntare l’arma verso di sé e premere il grilletto altre due volte ferendosi al collo e alla testa.

Secondo quanto ricostruito sin qui dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo e del Nucleo operativo sotto il coordinamento della Procura, il fatto si sarebbe verificato intorno alle 6.50 poco dopo che marito e moglie si erano svegliati. A indicarlo anche un condomino nonché gli abiti da casa e le vestaglie che indossavano, ormai sporchi di sangue al momento del ritrovamento dei cadaveri. I loro corpi erano a breve distanza l’uno dall’altro e lei aveva ancora la pistola d’ordinanza in mano. Le tracce indicherebbero uno sviluppo del delitto tra il corridoio e la zona soggiorno mentre il resto dell’appartamento è risultato in ordine. Nulla che apparentemente potrebbe collocare una terza persona all'interno di casa. La donna avrebbe quindi ucciso il marito e poi si sarebbe tolta la vita. Ed è qui il punto da chiarire: potrebbe aver fallito un primo colpo contro se stessa, magari per la mano tremante, oppure il secondo colpo potrebbe essere legato alla caduta e dunque potrebbe stato sparato accidentalmente.

D’altro canto la coppia è stata trovata dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta della figlia che aveva provato a contattare i genitori senza ricevere risposta. E così gli uomini del 115 sono entrati forzando un accesso secondario. Gli altri infissi e la porta principale, poi risultata chiusa dall’interno, non presentavano alcun segno di effrazione. L’orario verrebbe confermato anche dalle indicazioni fornite da un altro condomino che avrebbe sentito dei rumori compatibili con i colpi di pistola esplosi. Gli investigatori hanno vagliato le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’edificio, da cui non sarebbe emerso nulla di anomalo.

La Procura, che ha disposto una consulenza tecnica sugli smartphone della coppia per valutarne il contenuto, ha ascoltato più volte i figli e i familiari della coppia per cercare di ricostruire la storia dei due coniugi che erano tornati insieme dopo un periodo di separazione. Nell'ambiente di lavoro del Comando della polizia municipale, i colleghi della 62enne non avrebbero notato nulla di strano nei suoi atteggiamenti. Nulla che avrebbe lasciato presagire la tragedia avvenuta sabato mattina. Una volta eseguite le autopsie, gli inquirenti hanno concesso il nulla osta per liberare le salme e permettere alla famiglia di celebrare i loro funerali in chiesa.