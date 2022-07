L'uomo trovato morto dentro un'auto in piazza Giachery, identificata la vittima

Sarebbe deceduto per cause naturali, dentro un'auto abbandonata in piazza Giachery che avrebbe dovuto essere il suo rifugio per la notte. Dopo l'autopsia sul corpo dell'uomo trovato morto il 28 giugno scorso, nel sedile lato passeggero di una Ford Ka parcheggiata vicino ai distributori di benzina, la vittima è stata identificata. Si tratta di un tunisino di 58 anni, incensurato e di fatto senza un tetto sopra la testa.

Ad accorgersi dell'uomo quella mattina sono stati alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. In pochi minuti la zona è stata transennata dagli agenti di polizia dell'Ufficio prevenzione, del commissariato Libertà e dal personale delle Scientifica che ha eseguito i rilievi per capire se si trattasse di una scena del crimine o di altro, accaduto comunque con ogni probabilità nelle 48 ore precedenti.

A destare sospetti infatti, almeno in un primo momento, erano stati dei segni che l'uomo aveva sulla pelle, simili a delle escrescenze, che però avrebbero potuto nascondere anche delle ferite. Da qui l'esigenza di eseguire l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere della piazza che però non avrebbero inquadrato nulla di rilevante.

L'identificazione è stata possibile grazie ad alcuni fogli che l'uomo aveva con sé, custoditi all'interno di uno zainetto trovato dentro la Ford Ka, risultata di proprietà di una donna poco meno che quarantenne. Si trattava di documenti tutti indirizzati alla stessa persona e che riportavano sempre un nominativo, quello del tunisino di 58 anni.