Tre dei cinque operai morti lunedì a Casteldaccia sarebbero stati asfissiati dalle esalazioni dell'idrogeno solforato. E' quanto emerge - si legge sull'Adnkronos - dall'autopsia dei primi tre eseguita questa mattina. Gli altri due esami autoptici saranno eseguiti domani. L'idrogeno solforato è un gas altamente pericoloso per l'uomo, incolore, idrosolubile e con una densità maggiore dell'aria, per questo tende ad accumularsi in basso negli ambienti chiusi. Come la vasca piena di liquami fognari. Le vittime avevano i polmoni ostruiti.

La Procura di Termini Imerese ha affidato l'esecuzione degli esami autoptici a quattro medici legali tutti in servizio nello stesso istituto di Medicina legale palermitano che questa mattina hanno iniziato con le operazioni sulle salme di Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano. Domani, invece, si procederà sui cadaveri di Giuseppe Miraglia e Roberto Ranieri.

Nel registro degli indagati, al momento, è iscritta solo una persona, ovvero il geometra Nicolò Di Salvo, 67 anni, titolare della Quadrifoglio Group, l'azienda di Partinico per la quale lavoravano quattro delle cinque vittime e che aveva ricevuto in subappalto la manutenzione della rete fognaria dall'ex municipalizzata Amap: le ipotesi di reato contestate sono quelle di omicidio colposo, con l'aggravante di essere stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, e di lesioni personali colpose gravissime, con la stessa aggravante (un sesto operaio è ricoverato in fin di vita in Rianimazione).

Intanto l’operaio di 39 anni, Giovanni Scavuzzo, scampato alla tragedia e ricoverato presso l’unità operativa di Pneumologia del Policlinico diretta dal professore Nicola Scichilone, è stato dimesso questo pomeriggio. Tutti i controlli e gli esami di radiodiagnostica hanno accertato le buone condizioni di salute del paziente. In un'intervista a PalermoToday ha raccontato quegli attimi tremendi: "Uno aveva la testa a penzoloni, erano tutti morti".