Ubriaco alla guida prova a corrompere i carabinieri con 300 euro, denunciato

Si è fatto beccare alla guida in stato di ebbrezza e sperava di convincere le forze dell'ordine a chiudere un occhio offrendogli 300 euro. I carabinieri hanno denunciato un automobilista di 45 anni sorpreso al volante, a Partinico, dopo aver bevuto. Adesso oltre alla guida sotto l’influenza dell’alcol dovrà rispondere di istigazione alla corruzione.

I militari della Compagnia di Partinico e del Nucleo radiomobile, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno bloccato l’automobilista che stava percorrendo di notte una delle strade del centro cittadino e lo hanno invitato a sottoporsi all’alcol test.

Il 45enne in un primo momento si sarebbe rifiutato e poi avrebbe offerto 300 euro ai militari perché si convincessero a lasciarlo andare. Al rifiuto dei carabinieri l’uomo si è arreso e ha soffiato all’interno del dispositivo che ha rilevato un tasso alcolemico superiore alla norma.

Sperando forse che i militari nel frattempo ci avessero ripensato, il 45enne "avrebbe nuovamente tentato di corromperli - si legge in una nota del Comando provinciale - posizionando una banconota da 50 euro sul piano dov’era collocato l’etilometro".

Anche il secondo tentativo, però, si è rivelato un buco nell'acqua. Al termine degli accertamenti Il mezzo è stato sequestrato e portato in un deposito giudiziario mentre l'automobilista, che aveva un tasso alcolemico pari a 1,74 g/l, è stato anche sanzionato. Per lui sono state inoltre avviate le procedure per la sospensione della patente.