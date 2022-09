Strage sfiorata in autostrada, sbaglia uscita e va contromano per 10 chilometri: fermato dalla polizia

Una manovra sbagliata che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Paura sulla Palermo-Catania dove nei giorni scorsi un automobilista ha imboccato contromano l'autostrada finendo la sua corsa solo dopo 10 chilometri e grazie all'alt della polizia stradale. Al volante un uomo di 74 anni che, uscito dallo svincolo dell'agglomerato industriale e diretto a Termini, ha imboccato erroneamente - come dichiarerà poi agli agenti - la carreggiata in direzione Catania, convinto di dirigersi verso Palermo.

L'automobilista, certo di essere nella direzione giusta, è stato fermato solo dopo un bel pezzo di strada. A raggiungerlo una pattuglia del distaccamento di Buonfornello della Polstrada, dopo le decine di telefonate arrivate al 112: "C'è uno che viaggia contromano in autostrada, fermatelo".

Dopo un inseguimento durato qualche chilometro nella carreggiata opposta, l'auto della polizia ha fatto in tempo a superare l'utilitaria lanciata contromano fino a quando un poliziotto non è riuscito a scavalcare il guardrail e, protetto dalle barriere metalliche, ha intimato l'alt scongiurando una tragedia.

A quel punto l'uomo - che era forse convinto di trovarsi sulla statale per via delle poche macchine che gli sfrecciavano di fianco nel senso di marcia opposto - è stato sanzionato per guida contromano: per lui una multa che va da 2 agli 8 mila (che sarà stabilita dal prefetto) e la revoca della patente per due anni.