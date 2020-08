La consulta degli studenti incontra l'assessore Catania: "Più bus con la riapertura delle scuole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi una delegazione della Consulta provinciale degli studenti di Palermo, composta dalla presidente Carmen Buglisi e dal presidente della commissione Trasporti Damiano Favaloro, ha incontrato in modalità smartworking l’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania per discutere del sistema di trasporti urbano in relazione al rientro a scuola e alla situazione epidemiologica.

La Consulta ha richiesto un tavolo tecnico permanente con il Comune di Palermo e l’Amat per il monitoraggio del funzionamento del servizio urbano per studentesse e studenti e di velocizzare il processo di assunzioni di autisti all’Amat per garantire gli spostamenti e il rientro in sicurezza a tutta la comunità studentesca palermitana.