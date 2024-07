Autobus preso a sassate durante la notte a Ciaculli: distrutti due vetri

Nuova sassaiola contro un autobus dell'Amat, stavolta ad essere preso di mira è stato uno dei mezzi che copre una delle linee notturne. E' successo nella zona di Ciaculli e i vandali sono riusciti a spaccare due vetri, costringendo l'autista a tornare in deposito, per poi riprendere il servizio con un'altra vettura.

E' l'ennesimo episodio di violenza contro autisti e mezzi del trasporto pubblico e ripetutamente l'ex municipalizzata ha lanciato l'allarme sull'assenza di sicurezza in cui si è costretti a svolgere il servizio.

"I nosti mezzi continuano ad essere oggetto di atti vandalici - dichiara il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistrettta, a PalermoToday - soprattutto nelle periferie. Continuiamo a denunziarlo alle autorità competenti, siamo preoccupati per i nostri autisti. Continuiamo speranzosi in un intervento del prefetto prima che la situazione precipiti ancora di più".