Caldo e sole, ma per l'Amat è già inverno a Palermo: ridotte le linee che portano a Mondello

A Palermo è ancora piena estate, le temperature - anche per via dello Scirocco - sono elevate e si può tranquillamente andare al mare. All'Amat evidentemente non se ne sono accorti, tanto che proprio per la linea che collega la città a Mondello, l'806, il 15 settembre (quando ancora l'autunno non è scattato neppure sul calendario) è tornato in vigore addirittura l'orario invernale.

Nuovamente disagi e attese interminabili, quindi, per tante persone che non solo vorrebbero trascorrere una giornata in spiaggia, ma anche per tutte quelle che nella borgata marinara lavorano, oltre che per i numerosi turisti che ancora affollano la città.

Il paradosso è che diversi lidi di Mondello resteranno aperti fino al 2 ottobre, ma raggiungere le strutture con in bus sarà invece un'impresa.

Oggi poi su 4 vetture previste sulla linea 806 ne circolano solo tre e il risultato è che gli autobus somigliano più a carri bestiame che a mezzi pubblici degni della quinta città d'Italia.

In seguito alle proteste raccolte da PalermoToday, il presidente dell'Amat, Michele Cimino, assicura che "sarà prolungato l'orario estivo almeno fino al 2 ottobre".