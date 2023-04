Autobus, l'appello: "Rivogliamo il 739 che collega Vergine Maria alla stazione centrale"

“Abbiamo ribadito sempre nell’ottica di un lavoro sinergico con la circoscrizione, quanto sia necessario realizzare parcheggi vicino alle spiagge, che in strada ci siano più mezzi pubblici in vista della stagione estiva e fra le emergenze emerse c’è quella legata alla viabilità per via delle cattive condizioni delle strade dei quartieri che richiede un impegno maggiore dell’amministrazione comunale, dato che si tratta per lo più di borgate marinare molto strategiche per i palermitani ma anche per i turisti”. Ad affermarlo durante la seduta del consiglio della settima circoscrizione che si è riunito ieri alla presenza dell’assessore comunale Urbanistica e Pianificazione strategica di arterie Maurizio Carta, è stato il responsabile Cisl Settima Circoscrizione Giovan Battista Loiacono che ha assistito alla seduta intervenendo sulle priorità per i cittadini di Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello.

“Come già emerso durante l’incontro che come Cisl abbiamo fatto con il consiglio circoscrizionale, abbiamo ribadito quanto sia importante il ripristino del mezzo pubblico 739 che collega Vergine Maria con la stazione centrale, e altro punto cruciale per il quartiere, la valorizzazione dell’ex Chimica Arenella, la quale, riteniamo possa diventare non solo un museo dell’industria ma anche un centro culturale e sociale”. Dall'assessore Carta l’impegno di incontrare nelle prossime settimane i partecipanti all’incontro di oggi per comunicare ciò che si può realizzare nell'immediato e l’attivazione di un tavolo tecnico con la presenza di tutti gli assessori interessati e la partecipazione delle municipalizzate e il comando di polizia municipale. “Noi siamo pronti a fare come sempre la nostra parte” conclude Loiacono.