L'assessore Dario Falzone racconta a PalermoToday quanto accaduto. Protagonista dell'episodio una donna che era alla guida di una Citroen. Ha perso il controllo dell'auto forse per un malore. Da chiarire la dinamica. Chi era all'interno del palazzo riferisce di aver sentito un forte boato. Il bilancio è di due feriti: le loro condizioni non sarebbero gravi

VIDEO | L'incidente in via Garibaldi, che paura in assessorato: "Sfondato il gabbiotto e travolto il portiere"