Due auto rubate ritrovate dai carabinieri in un'area di servizio: scattano due arresti

Due auto rubate ritrovate dai carabinieri in un'area di servizio della statale 121 e due persone arrestate per ricettazione. E' l'esito di alcuni controlli nati da una chiamata alla centrale operativa di Lercara Friddi dei militari del nucleo radiomobile dello stesso comune e di quelli delle Stazioni di Vicari e Godrano. In manette sono finiti un uomo di 32 anni e uno di 22.

Il primo degli arrestati è stato individuato dagli investigatori dopo una chiamata che segnalava un'auto rubata in transito sulla statale. Alla guida del mezzo, che si è fermato poi nell'area di servizio, c'era proprio l'indagato che, alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Gli viene per questo contestata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La macchina è risultata rubata alcuni giorni fa a Palermo.

Nella stessa area di servizio, i militari hanno notato un'altra auto posteggiata e dopo un controllo hanno scoperto che era stata anche questa rubata. Attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono così risaliti all'altro indagato.