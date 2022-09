Nessun rancore dei tifosi del Genoa a cui è stata rubata l'auto: "Palermo è bellissima e torneremo"

Dopo la disavventura e il ritrovamento della Panda, la famiglia è in viaggio verso la Liguria a spese di Gnv: "La città è stupenda, anche se esistono persone come quelle che ci hanno sottratto la macchina". Il mezzo era in via Salvatore Castelbuono assieme ad altri 4 tutti oggetto di furto