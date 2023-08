Il tempo di ordinare una pizza e la macchina sparisce: turista austriaca derubata a Borgo Vecchio

Trenta minuti. Appena il tempo di arrivare a Palermo, posteggiare l'auto vicino all'appartamento affittato per trascorrere una vacanza in città, scendere a comprare una pizza ed ecco che la macchina con cui una donna ungherese di 37 anni, venuta dall'Austria, era sparita. E' successo la sera di lunedì 14 agosto in largo Alfano, a Borgo Vecchio, e la turista ha presentato una denuncia per il furto ai carabinieri della Stazione Palermo Centro.

Un'altra vacanza rovinata, un altro brutto ricordo di Palermo per chi ha fatto oltre 2 mila chilometri per visitarla. La turista si è rivolta a PalermoToday nella speranza che la sua auto, una Fiat 500 Abarth azzurra, targata KB-534KM, possa essere ritrovata, anche perché al momento non sa neppure come tornare a casa: con lei c'è anche il suo cane e non riesce a trovare posti per portarlo con sé.

Il furto, come racconta la donna, è avvenuto nel giro di 30 minuti: "Alle 20.25 ho lasciato la macchina vicino alla stanza che avevo affittato, sono salita e poi sono scesa per comprare una pizza. Mentre aspettavo che me la preparassero, la macchina era lì al suo posto. Il tempo di pagare e alle 21.10 era sparita".