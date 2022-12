Rubano una Panda all'Addaura e tentano la fuga: arrestato uno dei due ladri, l'altro riesce a scappare

Un palermitano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia per un furto d'auto commesso la scorsa notte all'Addaura. A segnalare il furto di una Fiat Panda ad opera di due persone è stata la centrale operativa.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno intercettato l'auto rubata sul lungomare Cristoforo Colombo ma all'alt della polizia i due a bordo hanno tentato la fuga.

L'auto è stata fermata da una seconda volante, in arrivo in senso opposto su via Papa Sergio, all'Arenella, che si è scontrata con la macchina dei due ladri che hanno proseguito la fuga a piedi. Uno di loro è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre il 23enne è stato fermato e si trova agli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per identificare il complice.