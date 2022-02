Bonagia, vandali in azione nella notte: ribaltata l'auto di un'anziana

E' stata una notte di scorribande a Bonagia dove un'auto è stata ribaltata e messa di traverso da alcuni vandali. E' successo in via Mico Geraci e il mezzo, una vecchia Fiat Seicento, di proprietà di un'anziana ha riportato danni alla carrozzeria. In frantumi anche il vetro dello specchietto di sinistra. La polizia questa mattina è intervenuta sul posto per fare i rilievi. Si indaga per risalire agli autori del gesto, reso noto dal capogruppo della Lega Igor Gelarda, che insieme ad alcuni volontari ha provveduto a rimettere in posizione l'auto.

"Un atto vandalico - commenta il consigliere comunale - senza nessuna motivazione, nei confronti di un’anziana ben voluta e amata da tutto il quartiere. Un gesto riprovevole commesso da gente indegna che trova piacere nel creare disagi ad altre persone. Non si capisce perché sia stato fatto. Mi auguro che gli autori vengano individuati dalle forze dell'ordine. Questa è quella parte di Palermo violenta che noi non amiamo e - conclude Gelarda - che abbiamo intenzione di contrastare con tutte le nostre forze".