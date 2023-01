Sfrecciano su un'auto rubata, dopo l'inseguimento uno viene bloccato ma in tre riescono a scappare

In tre sono sono riusciti a scappare mentre un quarto è stato bloccato e denunciato per ricettazione. Si è concluso così un inseguimento avvenuto due notti fa vicino piazza Scaffa dove la polizia ha intercettato una macchina, poi risultata rubata, riuscendo ad arrestarne la corsa dalle parti di via Brancaccio. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando si sono imbattuti in una Fiat Panda con a bordo quattro persone. Da un rapido controllo tramite la banca dati è emerso che la macchina era stata rubata e la proprietaria ne aveva già denunciato il furto.

I poliziotti, dopo aver attivato sirena e lampeggiante, si sono lanciati in un inseguimento che è durato poche centinaia di metri. L'uomo alla guida, sentendosi ormai alle strette, si è fermato e dall'auto sono scesi in quattro. Tre sono riusciti a fare perde le proprie tracce mentre il quarto è stato catturato e portato in questura per accertamenti. La Fiat Panda è stata restituita alla proprietaria.