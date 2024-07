Paura alla Bandita, auto finisce in mare: intervengono sommozzatori e guardia costiera

"C'è un'auto in mare, non sappiamo se ci sia qualcuno dentro". E' partito con una segnalazione del genere l'intervento di questa marina nel mare della Bandita dove i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi per verificare se all'interno del mezzo, una Fiat 500 rossa, ci fosse qualcuno da soccorrere. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera e gli agenti di polizia del commissariato Brancaccio.

Dopo essersi immersi nello specchio d'acqua, all'altezza del porticciolo della Bandita, i sommozzatori sono riusciti a ispezionare l'abitacolo accertando che fosse vuoto. Successivamente l'auto è stata agganciata e trainata fino alla costa dove i poliziotti hanno avviato le indagini per chiarire a chi appartenesse e, una volta escluso che potesse trattarsi di un incidente o una distruzione, come fosse finita lì.

Dagli accertamenti è emerso che la macchina era stata rubata circa una settimana fa e ne era stato denunciato il furto. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno rintracciato, grazie al numero di targa, il proprietario della 500 rossa per procedere con la compilazione dei verbali per la restituzione. Ulteriori indagini saranno svolte per chiarire se la macchina sia stata utilizzata da qualcuno per commettere furti o rapine.