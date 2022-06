Piazza Bellini presa d'assalto dalle auto, isola pedonale scambiata per un parcheggio

A nessuno piace passare il tempo in mezzo al traffico, soprattuto di sabato sera, ma da qui a invadere un'area pedonale con le auto ce ne passa. E per un attimo è sembrato di essere tornati ai tempi in cui il centro storico era ovunque una bolgia. E’ quanto accaduto la scorsa sera in piazza Bellini, zona vietata alle macchine che si trova proprio alle spalle di Palazzo delle Aquile, sede del Comune. A segnalarlo sono stati alcuni residenti che non hanno potuto fare a meno di notare tutti quei mezzi lasciati fra il tratto che collega via Maqueda a piazza Bellini e la stessa piazza, scambiata per un parcheggio da qualcuno che frequenta i vari locali della movida tra ristoranti, birrerie, pub e altro ancora.