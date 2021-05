Incendio al Villaggio, auto avvolta dalle fiamme in via Raiti

I vigili del fuoco hanno spento il fuoco che ha trasformato una Suzuki Swift in una carcassa carbonizzata. Indagini in corso per chiarire la natura del rogo

Auto divorata dalle fiamme al Villaggio Santa Rosalia. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata in via Carmelo Raiti per domare l'incendio che ha avvolto e distrutto una Suzuki Swift. Quando è scoppiato il rogo, a bordo della macchina - posizionata vicino al marciapiede - non c'era nessuno.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento le squadre del 115 hanno messo del nastro segnalatico per ciroscrivere l'area in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagini in corso.