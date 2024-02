VIDEO | Auto divorata dalle fiamme all'ingresso della Palermo-Catania: traffico in tilt in viale Regione

A causa di un Fiorino andato a fuoco sulla carreggiata in direzione Catania, il traffico oggi pomeriggio è stato temporaneamente bloccato vicino alla diramazione per via Giafar. Lunghe code sulla circonvallazione. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i vigili del fuoco (video di Norman Giosuè)