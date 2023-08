Auto in fiamme sulla Palermo-Catania, lunghe code all'altezza di Bagheria

Auto in fiamme in autostrada. E' successo questa mattina sulla Palermo-Catania, nel tratto tra Bagheria e Villabate, nella carreggiata in direzione del capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell'auto - una Ford Fiesta - avrebbe notato del fumo uscire da sotto il cofano dell'auto, arrestando subito la marcia del veicolo nella corsia d'emergenza.

E' successo intorno alle 11.30. Pochi attimi dopo la Ford Fiesta è stata avvolta dalle fiamme. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. In autostrada si sono create subito delle lunghe code. Le fiamme sono state poi domate in pochi minuti.