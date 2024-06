Dallo Zen a Monreale, date alle fiamme tre auto: indagini dei carabinieri

Tre auto sono state incendiate la notte scorsa tra Palermo e la provincia. I roghi hanno danneggiato altre vetture parcheggiate nei pressi. Il primo a Monreale in via Venero, dove è andata a fuoco una Fiat 500 di una donna di 37 anni; le fiamme hanno investito anche una Volkswagen Polo parcheggiata vicino. La prima è andata completamente distrutta; la seconda, invece, è stata danneggiata nella parte posteriore.

Un secondo incendio in via Fausto Coppi allo Zen. Ad andare a fuoco una Lancia Y di una ragazza di 29 anni. Infine sempre allo Zen in via San Nicola è stata danneggiata la Fiat Panda di una donna di 52 anni. Per spegnere gli incendi sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri.