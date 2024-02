Auto con finestrini spaccati, weekend di raid: danneggiamenti in via Garzilli e davanti al molo trapezoidale

Non si fermano i raid vandalici contro le auto in sosta. Nel fine settimana in diverse zone del centro ignoti hanno distrutto i finestrini di vetture parcheggiate, provocando danni ingenti ai proprietari. E' accaduto in via Nicolò Garzilli, nell'area che si trova davanti al molo trapezoidale e in via Veneto.

"In via Garzilli, nella giornata di domenica hanno spaccato i vetri di almeno tre macchine, devo ringraziare che l'auto non sia stata rubata", scrive la proprietaria di uno dei veicoli presi di mira dai vandali. Nella zona in cui nei mesi scorsi è stato inaugurato il Palermo Marina Yachting invece a farne le spese è una Mercedes. "E' un'auto del 2008 da rottamare, non credo che qualcuno la volesse portare via, mi sembra più un atto vandalico", scrive la proprietaria sui social.

Cinque le vetture che invece sono state danneggiate in via Veneto, strada non distante da viale delle Magnolie dove all'inizio di febbraio sono stati distrutti i finestrini di una decina di auto senza che sia stato commesso alcun furto.