A prendere fuoco è stata una Fiat Croma. E' accaduto intorno alle 19, prima del semaforo all'altezza di piazza Don Bosco. La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra, che ha spento il rogo. In corso di accertamento le cause. E' intervenuta anche la polizia municipale. Non risultano feriti o intossicati

VIDEO | Auto in fiamme in via Marchese di Roccaforte: traffico in tilt