Auto in fiamme allo svincolo per Giacalone, vigili del fuoco in azione sulla Palermo-Agrigento

Vigili del fuoco in azione questa mattina lungo la strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento per un'auto in fiamme nei pressi dello svincolo del comune di Giacalone. Sul posto sono arrivate una Aps (Auto pompa serbatoio) e una Abp (Auto botte pompa) che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine per il ripristino della viabilità.