Entra nella Ztl con l'auto elettrica, ma i vigili la multano 8 volte: il giudice annulla tutte le sanzioni

Era entrata nella Ztl con un'auto elettrica ma la polizia municipale le aveva comunque notificato ben otto verbali per avere infranto le regole sulla zona a traffico limitato, dove in realtà i mezzi non inquinanti - come quelli elettrici - potrebbero circolare liberamente. Adesso il Giudice di pace, Giacoma Valenti, con una sentenza emessa nei giorni scorsi, ha deciso di annullare le multe, accogliendo la tesi degli avvocati dell'automobilista, Massimo Petrucci e Cinzia Picone.

In estrema sintesi, come emerge dal verdetto, in realtà per poter transitare nella Ztl, in base all'ordinanza dirigenziale del Comune (del 2017 e poi modificata nel 2020) le auto elettriche, anche se non inquinano, devono essere comunque autorizzate ed inserite in un apposito elenco (la cosiddetta "lista bianca"). Cosa che, per la verità, la donna multata non aveva provveduto a fare. Ma per il giudice "pare ovvio che il cittadino deve essere adeguatamente informato o, quantomeno, messo nelle condizioni di avere contezza di tale specifico obbligo. Presupposti non rinvenibili nel caso che ci occupa".

Secondo il Giudice di pace, peraltro, neanche nei verbali notificati alla donna si farebbe riferimento al disciplinare tecnico su cui si baserebbero le sanzioni. Non solo: la mancata osservanza del disciplinare tecnico non autorizzerebbe comunque l'emissione della multa. Da qui l'annullamento che, come rimarcano gli avvocati Petrucci e Picone, potrebbe costituire un precedente importante per tanti altri automobilisti sanzionati per gli stessi motivi.