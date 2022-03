Sperone senza pace, vandali devastano auto accanto ai binari del tram

Nuovo raid vandalico allo Sperone. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una decina di auto parcheggiate in via Pecori Giraldi, accanto ai binari del tram, sono state prese di mira. Ignoti hanno danneggiato le vetture, spaccando diversi vetri. Un video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere della II circoscrizione, Pasquale Tusa. Durissimo il commento a corredo del filmato: "Questo è lo schifo di Palermo, di questo quartiere. A quanto pare ragazzi hanno preso di mira tutte le auto tirando pietre. Non ho parole. Sta intervenendo la polizia".

Tusa poi scrive: "E' inconcepibile assistere a questi incresciosi atti in pieno giorno. Diverse auto hanno subito danni ai vetri forse per puro divertimento. Spero che si possano trovare i colpevoli e dare loro una esemplare lezione di educazione civica e rispetto della società". Tra imbrattamenti delle vetture del tram e sassaiole, sono giorni senza tregua per lo Sperone. Eppure solo una decina di giorni fa la visita del cantautore Cesare Cremonini alla scuola del quartiere aveva regalato qualche ora di normalità alle tante persone di un rione che, in generale, ha voglia di riscatto.