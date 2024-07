Piazza San Francesco di Paola, non paga il posteggiatore abusivo e si trova la fiancata dell'auto rigata

Si è rifiutata di pagare un parcheggiatore abusivo e al suo ritorno si è trovata la fiancata dell'auto completamente rigata. Un 28enne ha denunciato un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in piazza San Francesco di Paola. "Si è avvicinato un uomo per chiedermi una moneta, gli ho detto, anche in maniera educata, che non ne avevo e si è limitato a dirmi 'A posto, ok'. Quando sono tornata ho visto la macchina in quelle condizioni…".

Ieri pomeriggio la ragazza, proprietaria della Jeep Avenger danneggiata, si è rivolta ai carabinieri della stazione Uditore. "Sono arrivata nella piazza intorno alle 19.30 - ha ricostruito la 28enne - e mi stavo dirigendo verso un pub della zona dove avevo appuntamento con amici. Nonostante avessi trovato posto da sola, è comparsa dal nulla questa persona per avanzarmi la richiesta che ho declinato".

La giovane ha raggiunto il locale e si è goduta qualche ora di relax non immaginando cosa sarebbe potuto succede. "Erano le 23 quando sono tornata verso la macchina. Lui, chiaramente, non era più lì. Non c'erano testimoni ma se anche ce ne fossero stati dubito che qualcuno si sarebbe fatto avanti. E' la prima volta che mi succede una cosa del genere A volte ho preferito cambiare posto, altre volte se ne sono andati a mani vuote e arrabbiati, ma non pensavo a questo...".

Quella dei parcheggiatori abusivi è una piaga difficile da estirpare a Palermo nonostante i blitz delle forze dell’ordine. L’ultimo risale ad alcuni mesi fa, nella zona della Magione, dove la polizia municipale ha sanzionato un uomo. Alcune settimane prima erano stati i carabinieri a identificare e multare una dozzina di "guardamacchine" vicino al Teatro Massimo.

Risale invece a marzo scorso la sentenza di condanna emessa nei confronti di un 49enne sorpreso in diverse occasioni a esercitare la "professione" in una via intitolata a Falcone e Borsellino, a Termini Imerese. Come accertato sino alla Cassazione, l'uomo faceva il posteggiatore abusivo ed era stato visto più volte dalle forze dell'ordine mentre cercava di "aiutare" gli automobilisti per poi intascare soldi.