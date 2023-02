Tragedia sfiorata di notte in autostrada, sfreccia contromano a bordo di un'Alfa per oltre 20 chilometri

Avrebbe percorso l’autostrada contromano per una ventina di chilometri - da Palermo a Villagrazia di Carini - sfrecciando a pochi centimetri da numerosi automobilisti che hanno subito lanciato l’allarme al 112. Si è conclusa fortunatamente senza danni né feriti la folle corsa di un 75enne fermato la scorsa notte, a bordo di una Alfa Romeo 156, all'altezza di Villagrazia di Carini da tre pattuglie di polizia. Una disattenzione che costerà cara all'uomo, poi scortato sino a destinazione: ritiro della patente, sequestro del mezzo e multe per migliaia di euro.

Le prime telefonate sono arrivate poco dopo l'una. "C'è un pazzo che guida contromano. Mi è passato accanto all'altezza dell'ospedale Cervello", ha detto un uomo. Dalla centrale operativa della polizia è stata diramata una nota radio a tutte le pattuglie in servizio. Alcuni agenti stavano viaggiando nella carreggiata dell'A29 in direzione Palermo quando hanno incrociato il mezzo. L'automobilista però non si sarebbe reso conto dell'errore e avrebbe proseguito la sua corsa noncurante delle auto che arrivavano dal senso opposto.

I poliziotti, con il supporto della polizia stradale, avrebbero cercato di raggiungere l'automobilista per fermarlo all'altezza dell'aeroporto prima che fosse troppo tardi. Giunti a Villagrazia di Carini una pattuglia è riuscita a bloccare la corsa del 75enne che, una volta sceso dall'abitacolo, avrebbe ammesso: "Stavo andando a Marineo, non mi ero accorto di nulla". Gli agenti hanno identificato l'uomo e, per scongiurare ulteriori problemi, lo hanno accompagnato sino al punto in cui la macchina è stata parcheggiata e sequestrata.