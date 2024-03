Ford Fiesta finisce in mare. La guardia costiera e i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20 di ieri a Isola delle Femmine per recuperare un'auto caduta giù dalla banchina in via Piano Ponente. Fortunatamente all'arrivo dei soccorritori l'uomo alla guida, un 48enne, era già riuscito a uscire dall'abitacolo evitando conseguenze peggiori.

Al recupero dell'auto con l'utilizzo di una gru ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Carini e i militari della Capitaneria di porto di Palermo e dell'ufficio locale marittimo di Mondello. Il 48enne, zuppo e ancora un po' sconvolto per l'accaduto, è stato affidato ai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia per accertamenti.

Il personale della guardia costiera ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire come abbia fatto l'auto a finire in acqua. Un caso simile si era verificato qualche anno fa a San Nicola l'Arena, frazione di Trabia, dove i vigili del fuoco hanno dovuto recuperare una Hyundai i10 che si era inabissata in pochi minuti.