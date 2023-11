Il medico ucciso da un albero sulla Palermo-Messina, i familiari denunciano il Cas

Resta aperto il caso legato all'assurda morte di Francesco Maniaci, il medico 43enne che lo scorso 9 ottobre ha perso la vita sull'autostrada Palermo-Messina. L'auto dell'uomo si è infatti schiantata contro un albero crollato sulla carreggiata. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. E adesso i familiari, tramite il legale Massimiliano Fabio, hanno presentato in Procura un esposto-denuncia contro il Consorzio Autostrade Siciliane in cui ipotizzano il reato di omicidio colposo aggravato.

L'incidente si è verificato poco meno di un mese fa all'altezza di Campofelice di Roccella. Accorato l'appello della sorella di Maniaci che adesso chiede chiarezza su quanto accaduto e racconta come la stessa vittima la scorsa estate aveva denunciato su Facebook le condizioni in cui versano le autostrade siciliane. Da qui la richiesta di far luce sugli interventi di manutenzione e prevenzione obbligatori per mantenere la sicurezza lungo le arterie.

Sul caso era già intervenuto in prima battuta il Codacons annunciando un esposto in Procura. “Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potuto determinare conseguenze anche peggiori – aveva sottolineato il presidente regionale Giovanni Petrone – ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se l’albero fosse caduto su un bus carico di passeggeri, o se avesse provocato incidenti a catena sulla tratta. Occorre ora accertare le responsabilità legate all’episodio: chi aveva l’obbligo di garantire la stabilità di alberi e piante ubicati in prossimità della carreggiata, quanti e quali controlli siano stati eseguiti sul tratto teatro della tragedia, e soprattutto se la morte dell’automobilista si sarebbe potuta evitare adottando interventi e misure specifiche sul fronte della sicurezza stradale”.

Secondo una prima ricostruzione Maniaci stava percorrendo l'A20 in direzione Palermo per andare a lavorare quando, arrivato all'altezza del chilometro 174, la sua macchina è finita contro un grosso albero, mezzo carbonizzato dopo gli incendi dei primi giorni di ottobre. Non è ancora chiaro se il 43enne sia finito contro l'albero o se il tronco l'abbia travolto durante la caduta.

