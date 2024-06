Autista della Rap resta schiacciato dall'autocompattatore, è in gravi condizioni

Un autista della Rap, di 45 anni, è rimasto schiacciato dalla motrice di un autocompattatore mentre era al lavoro stamattina al centro comunale di raccolta di via Nicoletti. La dinamica dell'incidente, avvenuto stamattina, è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava caricando sul compattatore il cassone attraverso un telecomando da terra, quando all'improvviso la motrice si è messa in marcia, travolgendolo in uno spazio ristretto da altri cassoni.

Un collega, accortosi di quanto accaduto, ha provato ad aiutare il quarantacinquenne, procurandosi una contusione alla spalla. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati sanitari del 118 che hanno portato il dipendente della società partecipata del Comune al pronto soccorso di Villa Sofia, dove è arrivato in codice rosso. Lì al lavoratore, giunto con diverse ferite al costato e al bacino e con traumi vascolari, sono state prestate le prime cure prima del trasferimento al Trauma Center dove adesso si trova in gravi condizioni con la prognosi riservata.

"Siamo in costante contatto con i sanitari per seguire l’evoluzione del quadro clinico. In questo momento non possiamo far altro che far sentire la vicinanza al nostro collega e confidare nel grande lavoro dei medici che lo hanno preso in carico", dichiara Giuseppe Todaro, presidente della Rap. "Contestualmente - aggiunge Todaro - ho già chiesto una relazione dettagliata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per scongiurare altri episodi del genere in futuro".