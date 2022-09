Vigili urbani, da ottobre 130 agenti part time passeranno da 23 a 30 ore settimanali per almeno 15 mesi

Sono 130 gli agenti part time della polizia municipale che da ottobre passeranno da 21 a 30 ore settimanali per almeno 15 mesi, a un progetto sulla sicurezza finanziato con 2 milioni dal ministero dell'Interno. Lo aveva anticipato il comandante dei vigili urbani, Margherita Amato, nell'intervista rilasciata a PalermoToday due settimane fa; tra oggi e domani la firma ai contratti presso il settore Risorse Umane di via Garibaldi.

In sostanza, chi ha il contratto a orario ridotto potrà fare un giorno in più di lavoro a settimana. "Siamo particolarmente soddisfatti - dichiara l'assessore al Personale Dario Falzone - perché così siamo in grado di potenziare ulteriormente il controllo del territorio e della viabilità, dato che questi agenti saranno impegnati tutti sulle strade al servizio del cittadino".

Per Nicolò Scaglione, del Csa-Cisal, si tratta di "un ottimo risultato per i lavoratori e per tutta la città, reso possibile non solo dal finanziamento statale ma anche dall'impegno dell'amministrazione e del nostro sindacato. Adesso però bisogna rendere strutturale questo aumento delle ore ed estenderlo subito a tutti i dipendenti part-time del Comune, punto essenziale per garantire i servizi ai cittadini".

Rispetto ad una dotazione organica di 1.733 unità, l'organico della polizia municipale conta oggi 921 agenti. Il 30% dei quali ha limitazioni al servizio esterno. I fondi erogati dal ministero dell'Interno garantiranno più servizi su strada e daranno respiro all'intero corpo nelle more che l'amministrazione comunale di il via libera ai concorsi per le nuove assunzioni.