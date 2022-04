Aumento ore per 66 part-time del Comune di Caccamo, Cannella (Csa-Cisal): "Ora le progressioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La scelta della Giunta comunale di Caccamo di aumentare da 24 a 28 le ore settimanali di 66 lavoratori part-time non può che lasciarci soddisfatti: dopo la stabilizzazione, un altro passo in avanti grazie alla sinergia fra Amministrazione e organizzazioni sindacali". Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal, insieme ai componenti Csa della Rsu del Comune.

"Ovviamente non si tratta di un punto di arrivo - continua Cannella -. Bisogna proseguire subito con le progressioni orizzontali e verticali e con provvedimenti per tutti i lavoratori che avranno ricadute positive sulla cittadinanza. Ringraziamo l'amministrazione e gli uffici per questo risultato che potrà concretizzarsi con la firma dei contratti, non appena sarà approvato il bilancio di previsione".