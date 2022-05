Prestia e Comandè, dopo mesi di trattative per i dipendenti arriva l'aumento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un aumento mensile di circa 130 euro oltre al riconoscimento del bonus benzina (decreto Ucraina) pari a 100 euro. Questo prevede l'accordo di secondo livello sottoscritto dal coordinamento regionale per le autolinee private Faisa Cisal insieme alla Fit Cisl e all’Or.Sa, oggi nella sede regionale dell’Anav Sicilia, per i dipendenti della Prestia e Comandè.

L'accordo stipulato ha validità dal 1 giugno fino al 31 maggio 2022 e arriva dopo mesi di trattative. L’unico contratto di secondo livello “regionale” nelle autolinee private è stato sottoscritto nel 1991 ed è stato unilateralmente disdettato dalle aziende nel mese di marzo del 2001, nell’assoluto silenzio di tutte le organizzazioni sindacali. "La compattezza dei lavoratori e delle sigle sindacali, la disponibilità dell’azienda, e la mediazione dell’Anav Sicilia, ha fatto si che - dichiara il coordinamento regionale per le autolinee private Faisa Cisal - con molte difficoltà e tante riunioni, in un momento di grave difficoltà i lavoratori della Prestia e Comandè ottenessero un aumento mensile considerevole che consentirà di affrontare con più serenità i prossimi 12 mesi. Auspicando simili risultati per tutti i lavoratori delle Autolinee Siciliane, la Faisa Cisal nei prossimi giorni attiverà la medesima iniziativa in tutte le aziende dove l'organizzazione sindacale è presente".