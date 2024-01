Con il 2024 arrivano gli aumenti: il biglietto del treno passa da 1,70 a 2 euro

Con il 2024 arrivano anche i rincari dei treni: i biglietti urbani non costeranno più 1,70 euro ma 2 euro. L'aumento, che non riguarda solo i ticket singoli ma anche abbonamenti e biglietti extraurbani (che passano da 3,70 a 3,90 euro), è legato a un adeguamento tariffario stabilito dalla Regione in virtù del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario stipulato con Trenitalia. Intanto pendolari e viaggiatori denunciato l'aumento dei biglietti: "Da comune cittadino credo che i palermitani meritino una città dalla mobilità ecosostenibile ma soprattutto rapportata ai costi delle altre città italiane e quantomeno al reddito della popolazione locale" dice Luca Virga a PalermoToday.

Il nuovo contratto di servizio, firmato dal governatore Renato Schifani nelle scorse settimane su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, avrà validità decennale a decorrere dal primo gennaio di quest'anno e fino al 2033. Tuttavia, spiegano dalla Regione, "il contratto prevede un incremento dei servizi, attraverso l'attivazione di nuove linee e il potenziamento di quelle esistenti. Si passerà dagli attuali 10,9 milioni di 'chilometri treno' ai circa 13,7 milioni previsti per il 2033. Nel complesso, per i prossimi 10 anni il contratto avrà un costo di 1,5 miliardi di euro. Previsto, inoltre, un ulteriore investimento regionale di oltre 300 milioni per l'acquisto di 23 nuovi treni, tra i quali quelli che viaggeranno sulla Palermo-Catania a 200 km/h, e sei nuovi convogli a doppio piano da impiegare sulle linee a maggiore richiesta commerciale".

L'aumento, dunque, sarebbe giustificato dal miglioramento del servizio in termini di numero di treni e tratte. Secondo il vecchio contratto di servizio decennale, sottoscritto nel 2017 e in scadenza nel 2026, gli aumenti sarebbero dovuti essere tre, uno nel 2020, l'altro nel 2022 e infine l'ultimo nel 2024 (anche se lo scorso anno ci fu già un adeguamento), tutti a decorrere dal primo giorno del nuovo anno (con prevendita dal 25 dicembre del mese precedente).

A pochi mesi dalla fine del 2023, però, è arrivata la firma sul nuovo contratto di servizio: in base a ciò l'aumento del 10% che sarebbe dovuto scattare secondo quanto stabilito dai precedenti accordi ha visto una riduzione del 5 per cento.

Discorso diverso per i biglietti urbani che, invece, aumentano di oltre il 20 per cento, passando da 1,70 a 2 euro. Un rincaro che non è stato gradito dal Comitato pendolari che, nelle scorse settimane, aveva attaccato la Regione di non essere trasparente: "Nessuna riduzione del costo dei biglietti per almeno quattro anni sul nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario. Anzi, i pendolari che si appresteranno ad acquistare gli abbonamenti mensili o annuali o il singolo biglietto di trasporto dal primo gennaio non troveranno lo sconto del 5% sbandierato dalla Regione ma un ulteriore aumento del 5%" aveva detto il presidente Giosuè Malaponti.

Dalla stessa parte Luca Virga, un pendolare. "Mentre Palermo festeggiava l'arrivo dell'anno nuovo, i sistemi informatici di Trenitalia erano già pronti, allo scoccare della mezzanotte, per aumentare i prezzi di circa il 10 per cento - ha detto a PalermoToday - come da tradizione di Capodanno da ormai diversi anni a questa parte. Un aumento ormai costante che suona quasi come un'offesa a una città dove le condizioni economiche peggiorano di anno in anno mentre i prezzi di quello che dovrebbe essere il servizio metropolitano del cittadino raggiungono prezzi che superano quelli della metro Fce di Catania (1 euro), Atac di Roma (1,50 euro), Anm di Napoli (1,80 euro) e sempre più si avvicinano a quelli Atm di Milano (oggi a 2,20 euro). Società di trasporto diverse direbbe qualcuno, peccato che lo stesso passante ferroviario offerto da Trenitalia nella città di Roma costi un solo euro da diversi anni".