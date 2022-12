VIDEO | Gli auguri di Natale di Schifani: "Lavorerò senza sosta per far crescere la Sicilia"

Il governatore in un videomessaggio rivolge il suo pensiero al popolo ucraino "che sta soffrendo il dolore di una grave aggressione" e a chi "vive un disagio sociale". Poi promette interventi mirati su "occupazione, sanità e trasporti". "E lo farò in silenzio - conclude - con il doveroso garbo istituzionale che è necessario in un momento di politica troppo urlata"