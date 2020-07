"Orlando vattene", striscioni dei militanti di Audaces contro il Sindaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo oggi si è svegliata così, con diversi striscioni affissi nella notte con scritto: "Orlando Vattene!". Così i militanti di Audaces hanno voluto manifestare la propria contrarietà ad Orlando e alla sua amministrazione. Per i militanti "da anni ormai la città è lasciata all’incuria e al degrado, e mentre lui accoglie migranti e si occupa esclusivamente di attacchi politici ai suoi rivali, la città affonda. Nell’ultimo caso abbiamo visto come non abbia saputo prendersi le colpe di una gestione pessima e inconcludente, sfregiando giorno dopo giorno la nostra città. Non è più tempo di essere suoi complici, non ci saranno più attenuanti, è il momento di cacciare il sultano".

