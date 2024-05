Attrezzature sportive per giovani atleti palermitani, la donazione del club Rotary Baia dei Fenici alla Fisdir

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuove attrezzature sportive per giovani e promettenti atleti palermitani verranno donate dal club Rotary Baia dei Fenici alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir). La cerimonia di consegna, alla quale parteciperanno il presidente del club Sebastiano Bonventre, il responsabile del progetto Francesco Muceo e la delegata della FISDIR Roberta Cascio, si terrà giovedì 16 maggio alle ore 11 presso il centro Oxygen Fitness in via Paruta 10 A/E.

E' anche prevista la partecipazione dell’assessore comunale allo sport Alessandro Anello e del Past Governor Gaetano De Bernardis. Un progetto avviato 2 anni fa che ogni anno riesce a contribuire, attraverso la donazione di attrezzature, alla promozione dello sport nelle scuole a favore dei ragazzi con disabilità. “Il progetto - spiega il responsabile - rientra nelle Azioni del Protocollo Rotary Area Panormus. Ventidue club con un obiettivo comune che si sviluppa attraverso sei aree tematiche e nove azioni per la Comunità. Educare attraverso lo sport non ha semplicemente un ruolo riabilitativo ma contribuisce al recupero della persona nella sua totalità verso l’accettazione della propria condizione di vita”.