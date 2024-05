Via Turrisi Colonna, attivo durante i festivi il punto di primo intervento pediatrico

Servirà a garantire l'assistenza ambulatoriale pediatrica durante festivi e prefestivi. E' attivo da stamattina al Presidio territoriale di assistenza "Centro" di via Turrisi Colonna il Punto di primo Intervento pediatrico. La struttura, in precedenza ospitata nei locali dell'ospedale Di Cristina, si trova al piano terra dell’edificio ed è in funzione dalle ore 10 alle 20.

I medici della struttura garantiranno l'assistenza ambulatoriale pediatrica gratuita alla popolazione fino ai 14 anni di età, oppure fino ai 16 anni se ancora i pazienti vengono seguiti dal pediatra di libera scelta. A Palermo gli altri Punti si trovano al Pta "Biondo" di via Loggia 5, al Pta "Casa del sole" di via Sarullo 19, al Pta "Enrico Albanese" di via Papa Sergio I civico 5 e al Pta "Guadagna" di via Arcoleo 25.